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Опубликовано 23 мая 2018, 13:33

Популярность главной игры 2017 года снизилась в два раза

Фото &copy; PUBG Corporation

Фото © PUBG Corporation

Разработчики многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds столкнулись с проблемой.

Максимальное количество игроков в PUBG сократилось в два раза с января 2018 года. В начале года в шутер играло более трёх миллионов человек.

Этот показатель был намного больше, чем у крупнейших конкурентов в Steam — Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Сейчас в PUBG играет порядка полутора миллионов человек.

Разработчики столкнулись с проблемой из-за Fortnite. Во-первых, игра бесплатная, во-вторых, её часто показывают популярные стримеры и другие звёзды, которые продвигают игру.

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Сергей Сурепин
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