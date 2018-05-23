Популярность главной игры 2017 года снизилась в два раза

Разработчики многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds столкнулись с проблемой.

Максимальное количество игроков в PUBG сократилось в два раза с января 2018 года. В начале года в шутер играло более трёх миллионов человек.

Этот показатель был намного больше, чем у крупнейших конкурентов в Steam — Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Сейчас в PUBG играет порядка полутора миллионов человек.