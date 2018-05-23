Как Михаил Абызов ушёл в крутое пике с сексуальной 28-летней стюардессой Абызов и Валентина: брак в «Лефортово» перед приговором. Обложка ©

Роман Михаила Абызова и Валентины Григорьевой длится уже два года, однако всё это время пара скрывала отношения.

Михаил Абызов долгое время считался одним из самых сексуальных политиков России, пока в этом месяце он не оставил пост министра. Привлекательности ему прибавляло и солидное состояние, которое, по оценкам Forbes, составляет 600 млн долларов. Поэтому неудивительно, что, после того как 45-летний мужчина развёлся с женой, он стал желанной партией для многих московских красавиц. Впрочем, охотницам давно пора расслабиться, сообщает Super.ru.

Фото ©РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сердце привлекательного мужчины давно занято 28-летней стюардессой Валентиной Григорьевой. Пара почти два года скрывает свои отношения, но в этот раз им не удалось уйти от папарацци. Влюблённых застали обнимающимися на одной из московских тусовок.

Фото © Super.ru

Фото © Instagram/valentina_gri

История их любви началась весьма банально. Михаил случайно наткнулся на профиль девушки в "Инстаграме" и, впечатлившись её откровенными фотографиями, решил пообщаться поближе. Узнать телефон Вали не составило труда — в считаные дни политик связался с красавицей, а уже через три месяца познакомил её с бывшей женой и детьми.

Фото © Instagram/valentina_gri

Фото © Instagram/valentina_gri

О самой Вале известно достаточно. Девушка работала в бизнес-классе ведущей российской авиакомпании. При этом ей многократно присваивали титул самой красивой стюардессы России. Сейчас она ушла с работы, занимается верховой ездой и много путешествует.

Фото © Instagram/valentina_gri

Судя по всему, в отношениях Михаила и Вали царит покой. Девушка даже умудрилась стать подругой его бывшей супруге. Сейчас парочка живёт в подмосковном особняке и проводит все выходные и праздники вместе. Когда же они отправляются в отпуск, то обязательно берут с собой детей Абызова, предпочитая загорать где-нибудь в Марокко или Италии.

Фото © Instagram/valentina_gri

Несмотря на столь выгодную партию, Валя всё равно продолжает скрывать их роман. Девушка не публикует совместные фотографии, ограничиваясь таинственными строчками: "Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф".

Авторы Мария Иванова