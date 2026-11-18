Полковник Захарченко женился на адвокатше. Её мать порезала тирана и отсудила у России $20 тысяч Оглавление Тайный брак Захарченко: свадьба в ИК-5 Полковник Захарченко: за что строгий режим Жена Захарченко Валерия Туникова: кто она Мать Туниковой: судили за сожителя-тирана Стало известно, что осуждённый за коррупцию экс-полковник МВД и миллиардер Дмитрия Захарченко женился в колонии. Life.ru выяснил, что его супруга — дочь женщины, которая ударила ножом сожителя, а затем судилась с Россией. Жена Захарченко — дочь правозащитницы, которая отбивалась от сожителя-тирана с ножом. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © Telegram / shot, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тайный брак Захарченко: свадьба в ИК-5

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко женился в колонии на своём адвокате, 33-летней Валерии Туниковой. Брак был заключён ещё в ноябре 2023 года, но известно об этом стало только сейчас. Как пишет канал SHOT, Туникова сейчас единственная, кто навещает коррупционера в мордовской ИК-5 и проводит с ним длительные свидания.

Впервые Валерия выступила перед прессой как юрист Захарченко в 2019 году, когда его осудили по первому делу о взятках. Она тогда рассказывала, что полковник надеялся избежать наказания.

— Надеялся ли он на полное оправдание? Он и сейчас надеется. Как и все мы — адвокаты, — не стушевалась перед камерами Туникова.

Ей тогда едва исполнилось 26 лет. Опыта у неё было мало. Сначала она пыталась сократить срок бывшему силовику, потом добивалась его отправки на СВО. Всё безуспешно.

Полковник Захарченко: за что строгий режим

Дело борца с коррупцией, полковника Дмитрия Захарченко, получило широкий резонанс в 2016 году. Он был задержан на посту главы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Во время обысков у него нашли 9 миллиардов рублей наличными, 13 квартир, 14 машиномест, по паре автомобилей Porsche Cayenne и Mercedes-Benz, полукилограммовый слиток золота, часы Rolex, драгоценности. Всё имущество изъяли в доход государства. В 2019 году суд приговорил бывшего полковника к 12,5 года строгого режима. В 2022 году суд накинул Захарченко ещё три с половиной года по новому делу.

Жена Захарченко Валерия Туникова: кто она

Туникова числится партнёром ООО «Верные правовые решения». Эта зарегистрированная в Краснодаре контора предлагает «законно списать все долги» и проводит «процедуры банкротства под ключ», а ещё даёт гарантии, что в случае неудачи выплатит миллион рублей.

Валерия родом из небольшого городка Инта в республике Коми. Выросла без отца, воспитывалась матерью. Вдвоём они переехали в Шебекино Белгородской области, потом осели в Москве, где часто меняли съёмные квартиры. Последний адрес, связанный с девушкой, престижный — трёшка стоимостью около 50-60 млн рублей в ЖК бизнес-класса «Квартал Шуваловский» на Мичуринском проспекте.

Девушка получила отличное образование, у неё диплом МГЮА имени Кутафина. Её карьера до встречи с полковником-олигархом развивалась постепенно.







Мать Туниковой: судили за сожителя-тирана

Мать Валерии, 54-летняя Наталья Туникова, своего рода знаменитость. В 2014-м она ударила ножом сожителя Дмитрия Новосельского, когда тот тащил её за волосы, собираясь выкинуть в окно.

— Он постоянно спрашивал, кого я больше люблю — его или мою дочь Леру. Она с нами уже не жила, при ней он был всегда идеален, — рассказывала впоследствии Туникова-старшая.

Кузьминский райсуд Москвы признал Наталью Туникову виновной в причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев, а также взыскал в пользу сожителя 250 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Все федеральные СМИ написали об этом случае, жалея Туникову-старшую. В итоге даму амнистировали в честь 80-летия Победы. Но на этом история не закончилась. Ей захотелось справедливости, а возможно и славы.

— Единственный выход, который у меня был — это общественная деятельность, которой я стала заниматься, — заявила Наталья «Новой газете»*.

Мать Валерии подружилась с либеральной прессой, превратилась в правозащитницу, начала оказывать экспертные услуги пострадавшим женщинам. На мировые передовицы Наталья попала, когда подала иск ко всей России через пресловутый Европейский суд по правам человека. Запад закономерно использовал её дело в политических целях. После четырёх лет расследований и заседаний ЕСПЧ вынес решение, что власти знали о домашнем насилии, которому подвергалась заявительница, но фактически отказались от своего обязательства расследовать все случаи жестокого обращения. Суд решил, что Россия должна выплатить Наталье компенсацию 20 тысяч долларов. Это дело получило в европейской прессе броское название «Туникова и другие против России».

Судя по общедоступным резюме, Наталья Туникова, как и дочь, родилась в республике Коми в городке Инта. Имеет высшее образование, работала юристом в налоговой и бизнесе, безуспешно баллотировалась от «Справедливой России» в муниципальные депутаты московского посёлка Рязанское.

Мать и дочь Наталья и Валерия Туниковы. Фото © VK

*Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Пётр Егоров