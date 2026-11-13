Дама с винтовкой: на ком в колонии женился эпатажный киллер Лёша Солдат Оглавление Дама с винтовкой: кто новая избранница Шерстобитова Жёны Лёши Солдата 9 убийств и 23 года строгого режима Пишет книги и даёт интервью из зоны 59-летний Алексей Шерстобитов (Лёша Солдат), бывший штатный киллер одной из самых кровавых ОПГ 90-х — ореховской — заключил в колонии брак с 48-летней женщиной из Липецкой области. Что известно о его новой жене? 4995 4995 Новая 48-летняя жена Лёши Солдата, которая будет ждать его до 2029 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Знаменитый киллер из 90-х Алексей Шерстобитов, он же Лёша Солдат, снова женился в колонии в Липецкой области. Это его уже четвёртый брак и второй в местах лишения свободы. На этот раз его избранницей стала 48-летняя липчанка.

У барышни есть шанс дождаться выхода мужа на свободу — официально срок его заключения истекает в 2029 году. При этом разница между супругами в возрасте более 11 лет — сейчас преступнику 59. На свободу он выйдет в 62.

Дама с винтовкой: кто новая избранница Шерстобитова

Новая супруга — уроженка Ташкента, но большую часть жизни прожила в Липецкой области в посёлке Льве Толстом. Брак с Шерстобитовым у неё уже не первый, ранее она состояла в официальных отношениях, от которых у неё есть двое дочерей. Супруги развелись в 2024 году. Интересно, что к новому браку дама подготовилась основательно — скрупулёзно зачистила все свои аккаунты в соцсетях.

Супругу Лёши Солдата в последние годы часто видят в Москве, здесь она живёт в Сосенском, что между Бутово и Коммунаркой. По соседству — в Тропарёво-Никулино живёт её старшая дочь.

Супруга Лёши Солдата. Фото © Telegram

В распоряжении Ю. находится квартира в новостройке площадью 55 кв. метров и рыночной стоимостью около 24 млн рублей. По столице она перемещается на бюджетном китайце Chery Tiggo 4.

В 2011 году у полной тёзки дамы случился неприятный эпизод — силовики нашли у неё «разогнанную» пневматическую винтовку. Это когда в механизм оружия вносятся изменения, увеличивающие дульную скорость пули — такие винтовки стреляют дальше и мощнее, и могут представлять реальную угрозу для здоровья и даже жизни людей.

Тогда ей вменили статью 20.10 КоАП (незаконные изготовление, хранение и передача пневматического оружия). Штраф за это составил 5 тыс. рублей; оружие, разумеется, конфисковали. Кто знает, возможно, этот эпизод поможет ещё больше сблизить её с Шерстобитовым, блестящим знатоком различного оружия и способов его модернизации и применения.

Жёны Лёши Солдата

Для Алексея Шерстобитова брак с Ю. стал уже четвёртым. О первых двух практически ничего не известно, кроме разве того, что от первого у него остался сын, от второго — дочь. Впрочем, где сейчас дети знаменитого киллера, неизвестно.

Летом 2016 года российские СМИ облетели фотографии с эпатажной свадьбы Лёши Солдата, которая состоялась в колонии. Это был третий брак киллера и второй в заключении (кстати, оба тюремных брака длились совсем недолго). Его избранницей стала 31-летняя бывшая супруга шоумена Сергея Дружко Марина Сосненко. Эффектная девушка известна тем, что множество указываемых ею фактов из собственной биографии на поверку оказывались выдумкой.

Узаконить отношения в колонию приезжал представитель загса. Кроме того, пара обвенчалась в храме. А после этого устроили фотосессию, на которой молодые предстали перед публикой в костюмах американского гангстера и певицы кабаре времён сухого закона, действовавшего в США в 30-х годах прошлого века.

Этот брак продлился около 8 лет. С 2020 года Марина перестала навещать Шерстобитова, и в итоге они развелись по решению суда в 2024 году. Совместного имущества супруги не нажили — делить им было нечего.

9 убийств и 23 года строгого режима

В 90-е Алексей Шерстобитов был штатным киллером «ореховской» преступной группировки. Он был признан виновным в 9 убийствах и 14 покушениях. Самые громкие — убийство криминального авторитета Отари Квантришвили в 1994 году у Краснопресненских бань в Москве, а также убийство одного из лидеров «ореховской» группировки Гусятинского на Украине.

В 2008 году суд приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Срок он стал отбывать раньше — в 2006, и поэтому его ожидаемое освобождение должно состояться в 2029 году.

Фото © ТАСС / Машков Юрий

По воспоминаниям оперативников и следователей, работавших по делу Лёши Солдата, в жизни киллер выглядел добродушным, интеллигентным, скромным и даже застенчивым человеком. Во время заключения он стал верующим и с тех пор много времени проводит в православном храме при ИК.

Пишет книги и даёт интервью из зоны

Впрочем, складывается впечатление, что Лёша Солдат делает всё, чтобы всегда быть на слуху и на виду. Шерстобитов не стесняется давать интервью, в которых делится воспоминаниями о себе и своих подельниках, в деталях рассказывает, как устранял ту или иную жертву.

Киллер поддерживает интерес к себе и одновременно зарабатывает на воле, активно продавая свои книги. При этом автор оказался плодовитым: за пять лет заключения — с 2013-го по 2018 год — он написал их 12.

Из них трём присвоен международный стандартный книжный номер ISBN, который указывает, что эти книги будут находиться в крупнейших библиотеках страны. Все книжки свободно продаются в книжных магазинах и на маркетплейсах. В зависимости от издания и переплёта экземпляры стоят от 500 до трёх тысяч рублей.

Авторы Евгений Кузнецов