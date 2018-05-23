Здание под арестом. Снос "Зимней вишни" снова приостановлен
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До снятия ограничения ТЦ передан на ответственное хранение администрации города.
Здание сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" арестовано как вещественное доказательство по делу о пожаре, в котором 25 марта погибло 60 человек. Как сообщили в городской администрации, снос и дальнейшая застройка будут возможны только после снятия ареста.
— По состоянию на 23 мая помещения ТРЦ "Зимняя вишня" являются вещественным доказательством по уголовному делу, находятся под арестом и переданы на ответственное хранение администрации города, — пояснили в горадминистрации.
Отмечается также, что с собственниками заключены соглашения о намерении безвозмездно передать городу Кемерово недвижимое имущество ТЦ и о возмещении расходов по сносу здания и строительству сквера. В администрации уточнили, что реализация данных соглашений станет возможной после снятия ареста.
Напомним, следователи 15 мая приостановили демонтаж здания "Зимней вишни", который начался в этот же день. Адвокат, представляющий интересы арендаторов помещений в ТЦ и пострадавших при пожаре, назвал снос неправомерным, поскольку он является вещественным доказательством. 17 мая вновь приступили к сносу здания.