Здание под арестом. Снос "Зимней вишни" снова приостановлен

До снятия ограничения ТЦ передан на ответственное хранение администрации города.

Здание сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" арестовано как вещественное доказательство по делу о пожаре, в котором 25 марта погибло 60 человек. Как сообщили в городской администрации, снос и дальнейшая застройка будут возможны только после снятия ареста.

— По состоянию на 23 мая помещения ТРЦ "Зимняя вишня" являются вещественным доказательством по уголовному делу, находятся под арестом и переданы на ответственное хранение администрации города, — пояснили в горадминистрации.

Отмечается также, что с собственниками заключены соглашения о намерении безвозмездно передать городу Кемерово недвижимое имущество ТЦ и о возмещении расходов по сносу здания и строительству сквера. В администрации уточнили, что реализация данных соглашений станет возможной после снятия ареста.