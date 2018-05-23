После ночи любви. Генерала казачьих войск ограбила девушка с сайта знакомств
Фото: Mash.
Как отмечается, женщина похитила 340 тысяч рублей, удостоверение генерал-майора казачьих войск и паспорт гражданина США.
В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что мужчина познакомится с ней на одном из сайтов знакомств и пригласил к себе на ночь, а уже утром девушка пропала из квартиры.
Вместе с ней пропали 340 тысяч рублей, удостоверение генерал-майора казачьих войск и паспорт гражданина США. Как сообщается, Власов в 2010 году переехал в Штаты и периодически возвращается на родину.