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Опубликовано 23 мая 2018, 15:58

После ночи любви. Генерала казачьих войск ограбила девушка с сайта знакомств

Фото: Mash.&nbsp;

Фото: Mash. 

Как отмечается, женщина похитила 340 тысяч рублей, удостоверение генерал-майора казачьих войск и паспорт гражданина США.

В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что мужчина познакомится с ней на одном из сайтов знакомств и пригласил к себе на ночь, а уже утром девушка пропала из квартиры.

Вместе с ней пропали 340 тысяч рублей, удостоверение генерал-майора казачьих войск и паспорт гражданина США. Как сообщается, Власов в 2010 году переехал в Штаты и периодически возвращается на родину.

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Владислав Фёдоров
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