"Политические громыхания". Володин ответил на доклад Нидерландов о крушении MH17
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
По словам парламентария, доводы следователей не вызывают доверия, так как в расследовании принимали участие только заинтересованные лица.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал политическими громыханиями обвинения Нидерландов в адрес России в связи с крушением малайзийского "боинга" MH17 в Донбассе.
По словам парламентария, доклад о виновности России в крушении MH17 в ДНР в 2014 году международной комиссии Голландии не вызывает доверия, так как страна, подозреваемая в преступлении, не принимала участия в расследовании.
— Если бы в расследовании принимали участие международные эксперты — к такому подходу тоже будет больше доверия. А иначе все эти обвинения — такие политические громыхания, которые делаются в интересах понятных государств, — сказал Володин в комментарии журналистам.
В связи с этим депутат подчеркнул, что Москва не признаёт выдвинутых следователями обвинений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил расследование Нидерландов о крушении СН17 с делом об отравлении Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Напомним, международная комиссия Голландии представила доклад о крушении "боинга" MH17 в Донбассе в 2014 году, жертвами которого стали 298 человек, несколько дней назад. Следователи возложили ответственность за катастрофу на Россию. Однако, как заявили в Минобороны РФ, доказательства основывались на публикациях в соцсетях, а часть фактов вовсе игнорировалась.