"Политические громыхания". Володин ответил на доклад Нидерландов о крушении MH17

По словам парламентария, доводы следователей не вызывают доверия, так как в расследовании принимали участие только заинтересованные лица.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал политическими громыханиями обвинения Нидерландов в адрес России в связи с крушением малайзийского "боинга" MH17 в Донбассе.

По словам парламентария, доклад о виновности России в крушении MH17 в ДНР в 2014 году международной комиссии Голландии не вызывает доверия, так как страна, подозреваемая в преступлении, не принимала участия в расследовании.

— Если бы в расследовании принимали участие международные эксперты — к такому подходу тоже будет больше доверия. А иначе все эти обвинения — такие политические громыхания, которые делаются в интересах понятных государств, — сказал Володин в комментарии журналистам.

В связи с этим депутат подчеркнул, что Москва не признаёт выдвинутых следователями обвинений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил расследование Нидерландов о крушении СН17 с делом об отравлении Сергея Скрипаля в британском Солсбери.