Пилот Риккардо стал победителем квалификации на Гран-при Монако, Сироткин — 13-й
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Первым в квалификации финишировал гонщик Red Bull Даниэль Риккардо. Второе место у немецкого пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Замкнул тройку лидеров британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Россиянин Сергей Сироткин из Williams стал лишь 13-м.
Q3 CLASSIFICATION: Can anyone catch @danielricciardo? #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/Pmbbhxu5GM— Formula 1 (@F1) 26 мая 2018 г.
Напомним, что основная гонка Гран-При Монако состоится завтра, 27 мая. Начало в 16:10 по московскому времени.