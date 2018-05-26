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Регион
Опубликовано 26 мая 2018, 17:32

Пилот Риккардо стал победителем квалификации на Гран-при Монако, Сироткин — 13-й

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович&nbsp;

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович 

Первым в квалификации финишировал гонщик Red Bull Даниэль Риккардо. Второе место у немецкого пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Замкнул тройку лидеров британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Россиянин Сергей Сироткин из Williams стал лишь 13-м.

Напомним, что основная гонка Гран-При Монако состоится завтра, 27 мая. Начало в 16:10 по московскому времени.

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Кира Громова
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