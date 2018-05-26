Пилот Риккардо стал победителем квалификации на Гран-при Монако, Сироткин — 13-й

Первым в квалификации финишировал гонщик Red Bull Даниэль Риккардо. Второе место у немецкого пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Замкнул тройку лидеров британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Россиянин Сергей Сироткин из Williams стал лишь 13-м.