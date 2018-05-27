"Формула-1": Риккардо выиграл Гран-при Монако
Фото: Twiter.com
На городской трассе Монте-Карло завершился шестой этап мирового первенства по автогонкам.
Триумфатором Гран-при Монако стал 28-летний австралиец Даниэль Риккардо из команды Red Bull, который накануне выиграл квалификацию. Вслед за ним финишировал 30-летний немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, третий — представитель Mercedes 33-летний британец Льюис Хэмилтон.
Российский пилот Williams 22-летний Сергей Сироткин завершил гонку лишь шестнадцатым.
Следующий этап "Формулы-1" состоится в Монреале. Гран-при Канады стартует на Автодроме имени Жиля Вильнёва 10 июня в 21:10 по московскому времени.