"Формула-1": Риккардо выиграл Гран-при Монако

На городской трассе Монте-Карло завершился шестой этап мирового первенства по автогонкам.

Триумфатором Гран-при Монако стал 28-летний австралиец Даниэль Риккардо из команды Red Bull, который накануне выиграл квалификацию. Вслед за ним финишировал 30-летний немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, третий — представитель Mercedes 33-летний британец Льюис Хэмилтон.

Российский пилот Williams 22-летний Сергей Сироткин завершил гонку лишь шестнадцатым.