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Регион
Опубликовано 27 мая 2018, 18:07

"Формула-1": Риккардо выиграл Гран-при Монако

Фото: Twiter.com

Фото: Twiter.com

На городской трассе Монте-Карло завершился шестой этап мирового первенства по автогонкам.

Триумфатором Гран-при Монако стал 28-летний австралиец Даниэль Риккардо из команды Red Bull, который накануне выиграл квалификацию. Вслед за ним финишировал 30-летний немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, третий — представитель Mercedes 33-летний британец Льюис Хэмилтон.

Российский пилот Williams 22-летний Сергей Сироткин завершил гонку лишь шестнадцатым.

Следующий этап "Формулы-1" состоится в Монреале. Гран-при Канады стартует на Автодроме имени Жиля Вильнёва 10 июня в 21:10 по московскому времени.

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Иван Линник
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