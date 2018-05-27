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Опубликовано 27 мая 2018, 17:19

Шаманов рассказал детали боя, в котором погибли российские военные в Сирии

Владимир Шаманов. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Владимир Шаманов. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам парламентария, большинство террористов были перебиты огнём из стрелкового и коллективного оружия.

Нападение террористов на артиллерийскую батарею в провинции Дейр-эх-Зор в Сирии было чётко и стремительно спланировано. Как заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов, именно поэтому сирийской правительственной армии и российским военнослужащим не удалось избежать потерь.

— Боевики передвигались на быстроходных автомобилях "Тойота" с крупнокалиберными пулеметами, — сказал Шаманов.

По его словам, в ходе боя, большинство террористов были перебиты огнём из стрелкового и коллективного оружия.

— Сирийские военнослужащие, которые находились на батарее и которые осуществляли её непосредственное охранение, вместе с нашими военными достойно выполнили стоящие задачи, — подчеркнул глава комитета.

Шаманов также добавил, что гибель российских военных — утрата не только родных и близких, но и страны.

Ранее стало известно, что в Сирии во время боя с террористами погибли четверо российских военнослужащих.

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Владислав Фёдоров
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