"Повод имеется". В Госдуме предложили превратить Москву в город-курорт

Как сообщается, в формировании облика столицы большую роль играет Москва-река, которая может стать главной природной зоной отдыха.

Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв предложил присвоить российской столице статус города-курорта. Как сообщает пресс-служба парламентария, для этого уже направлен соответствующий запрос в адрес Министерства здравоохранения РФ.

Ранее при рассмотрении поправок к федеральному закону о столице вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев предлагал законодательно закрепить статус Москвы как исторического поселения.

— Я считаю, что нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта, — сказал в свою очередь Дегтярёв.

Депутат также считает, что проведение чемпионата мира по футболу лишний раз подтверждает "оздоровительную специализацию города" и "повод для рассмотрения заявки имеется".

В формировании облика столицы большую роль, как считает Дегтярев, играет Москва-река, которая может стать главной природной зоной отдыха.