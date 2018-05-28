Авторы самой популярной игры 2017 года пообещали улучшить игру
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В ближайшее время разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds займутся техническими проблемами шутера.
Студия Bluehole рассказала, что в будущих обновлениях команда планирует сконцентрироваться на трёх ключевых задачах. Среди них: улучшение производительности, борьба с читерами, а также оптимизация работы.
Дело всё в том, что геймеры в последнее время часто жалуются на нестабильную частоту кадров, а также искажения изображения. Разработчики планируют внести изменения в алгоритм обработки эффектов освещения, что позволит снизить нагрузку на видеокарту.
Также разработчики отметили, что они будут вносить изменения непосредственно на серверы, как только обновления будут готовы. До этого разработчики вносили изменения с помощью крупных патчей.