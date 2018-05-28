Авторы самой популярной игры 2017 года пообещали улучшить игру

В ближайшее время разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds займутся техническими проблемами шутера.

Студия Bluehole рассказала, что в будущих обновлениях команда планирует сконцентрироваться на трёх ключевых задачах. Среди них: улучшение производительности, борьба с читерами, а также оптимизация работы.

Дело всё в том, что геймеры в последнее время часто жалуются на нестабильную частоту кадров, а также искажения изображения. Разработчики планируют внести изменения в алгоритм обработки эффектов освещения, что позволит снизить нагрузку на видеокарту.