Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 мая 2018, 11:18

Звёзды "Игры престолов" назвали дату свадьбы

Фото:&nbsp;&copy; Willy Sanjuan/Invision/AP

Фото: © Willy Sanjuan/Invision/AP

Актёры Кит Харингтон и Роуз Лесли приняли решение узаконить свои романтические отношения.

Роуз Лесли и Кит Харингтон назвали дату свадьбы. Торжество пройдёт 23 июня.

Актёры познакомились на съёмочной площадке популярного сериала "Игра престолов". Они перенесли свою экранную любовь в реальную жизнь. Поклонники шоу с нетерпением ждут торжественную церемонию бракосочетания любимых актёров.

До свадьбы Роуз и Кита остаётся меньше месяца. Актёрам сложно было спланировать это событие из-за плотного съёмочного графика. Проходить свадьба будет в фамильном замке невесты в Западном Гариохе, Шотландия. По всей видимости, церемония будет очень романтичной.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • голливуд
  • США
  • Кит Харрингтон
  • В мире
  • Кит Харингтон
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar