Звёзды "Игры престолов" назвали дату свадьбы

Актёры познакомились на съёмочной площадке популярного сериала "Игра престолов". Они перенесли свою экранную любовь в реальную жизнь. Поклонники шоу с нетерпением ждут торжественную церемонию бракосочетания любимых актёров.

До свадьбы Роуз и Кита остаётся меньше месяца. Актёрам сложно было спланировать это событие из-за плотного съёмочного графика. Проходить свадьба будет в фамильном замке невесты в Западном Гариохе, Шотландия. По всей видимости, церемония будет очень романтичной.