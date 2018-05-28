Автор самой скандальной игры 2017 года высмеял смерть видеоблогера от рака

Разработчик заявил, что после смерти пользователя TotalBiscuit мир стал чуточку лучше.

24 мая после четырёхлетней борьбы с раком умер видеоблогер Джон Бэйн. В Интернете он известен под псевдонимом TotalBiscuit.

Многие пользователи высказали соболезнования его семье и родным. Но были и те представители игровой индустрии, которые недолюбливали Бэйна. Они выразили свою радость по этому поводу.

Например, бывший сотрудник BioWare Дэвид Крукс припомнил блогеру его критику в адрес игр, над которыми тот трудился. Таким образом, он заявил, что после смерти Бэйна мир стал чуточку лучше. В частности, разработчик критиковал Бэйна за "одержимость" графикой. Вместе с этим разработчик обвинил TotalBiscuit в том, что тот безответственно распоряжался влиянием, которое у него было, а также в поддержке движения GamerGate.