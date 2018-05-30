Москалькова попросила омбудсмена Украины контролировать ход дела Бабченко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение своей украинской коллеге Людмиле Денисовой взять под контроль расследование дела журналиста Аркадия Бабченко. Об этом российский омбудсмен заявила ТАСС.

— Прошу уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Людмилу Денисову взять под контроль расследование убийства журналиста — с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне, справедливо, — сказала она.