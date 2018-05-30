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Опубликовано 30 мая 2018, 01:27

Москалькова попросила омбудсмена Украины контролировать ход дела Бабченко

Татьяна Москалькова. Фото:&copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Татьяна Москалькова. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение своей украинской коллеге Людмиле Денисовой взять под контроль расследование дела журналиста Аркадия Бабченко. Об этом российский омбудсмен заявила ТАСС.

— Прошу уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Людмилу Денисову взять под контроль расследование убийства журналиста — с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне, справедливо, — сказала она.

Бабченко убили накануне, 29 мая, вечером в подъезде своего дома. По дороге в больницу он скончался. Украинская полиция и российский следственный комитет возбудили по данному факту уголовные дела.

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Владислав Фёдоров
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