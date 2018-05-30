Гонщика F1 Кими Райкконена обвинили в домогательствах

Канадская официантка обвинила гонщика "Формулы 1" Кими Райкконена в домогательствах. Девушка, работавшая в баре, написала в своём блоге, что Райкконен в 2016 году, отдыхая в компании своих друзей, прикасался к её интимным местам. Причём напрямую имя гонщика в сообщении не указывается, но вывод можно сделать из описанных подробностей. Теперь официантка требует с гонщика кругленькую сумму, рассказывает канадский телеканал CTV News.

Требование денег с Райкконена адвокат официантки называет не "шантажом с предложением расплатиться за наличные", а "возможностью договориться с шокированной и опустошённой девушкой".

Представитель юридической команды Райкконена назвал запрашиваемую сумму чрезвычайно высокой и уточнил, что требования, предъявленные "потерпевшей" стороной, были "агрессивными", с угрозами публичного распространения информации.

Заявления в полицию от девушки не поступало, и уголовное дело не возбуждено. В свою очередь, юридическая компания, представляющая интересы Райкконена, уже подала жалобу в полицию с целью защиты прав своего клиента, обвинив официантку в вымогательстве и домогательствах уже с её стороны.