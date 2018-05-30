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Регион
Опубликовано 30 мая 2018, 12:43

Володин назвал циничными и неправильными попытки обвинить РФ в убийстве Бабченко

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал циничными и неправильными попытки увидеть след РФ в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло в Киеве. Об этом он рассказал журналистам.

— Попытки это всё перенести на РФ на самом деле не только циничны и неправильны, но и говорят о том, что украинская сторона не контролирует происходящее на своей территории, — подчеркнул Володин.

Напомним, журналисту Бабченко выстрелили в спину в Киеве 29 мая, когда он поднимался к себе в квартиру. Сотрудник СМИ скончался в карете скорой помощи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

На месте убийства журналиста нашли три гильзы от патронов для пистолета Макарова. Правоохранители подтвердили данные о том, что Бабченко трижды выстрелили в спину.

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Арина Демидова
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