Володин назвал циничными и неправильными попытки обвинить РФ в убийстве Бабченко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал циничными и неправильными попытки увидеть след РФ в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло в Киеве. Об этом он рассказал журналистам.

— Попытки это всё перенести на РФ на самом деле не только циничны и неправильны, но и говорят о том, что украинская сторона не контролирует происходящее на своей территории, — подчеркнул Володин.

Напомним, журналисту Бабченко выстрелили в спину в Киеве 29 мая, когда он поднимался к себе в квартиру. Сотрудник СМИ скончался в карете скорой помощи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.