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Регион
Опубликовано 1 июня 2018, 18:00

Москалькова: У Сенцова зубы на месте

Татьяна Москалькова. Фото:&copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Татьяна Москалькова. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам омбудсмена, объявившему голодовку украинскому режиссёру Олегу Сенцову вводят комплекс витаминов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения о том, что украинский режиссёр Олег Сенцов болен цингой. Кроме того, его состояние здоровья — удовлетворительное, добавила омбудсмен.

— Ему вводится комплекс витаминов, которые поддерживают его состояние здоровья. Данные о том, что он болен цингой, что у него выпали зубы — не подтвердились. Зубы на месте. Его состояние здоровья удовлетворительное, — заявила Москалькова Лайфу.

Она рассказала, что у Сенцова нет претензий насчёт условий порядка содержания под стражей. Своей голодовкой он хочет привлечь внимание к гражданам Украины, которые находятся в заключении в России.

Как уже сообщал Лайф, Олега Сенцова в августе 2015 года признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов. В середине мая этого года он объявил бессрочную голодовку.

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Александр Юнашев
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