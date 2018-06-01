Москалькова: У Сенцова зубы на месте

По словам омбудсмена, объявившему голодовку украинскому режиссёру Олегу Сенцову вводят комплекс витаминов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения о том, что украинский режиссёр Олег Сенцов болен цингой. Кроме того, его состояние здоровья — удовлетворительное, добавила омбудсмен.

— Ему вводится комплекс витаминов, которые поддерживают его состояние здоровья. Данные о том, что он болен цингой, что у него выпали зубы — не подтвердились. Зубы на месте. Его состояние здоровья удовлетворительное, — заявила Москалькова Лайфу.

Она рассказала, что у Сенцова нет претензий насчёт условий порядка содержания под стражей. Своей голодовкой он хочет привлечь внимание к гражданам Украины, которые находятся в заключении в России.