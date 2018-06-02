"Время проявить жёсткость". В Госдуме призвали ответить на новые пошлины США

Отмечается, ущерб от введённых Вашингтоном ограничений составит около $3 миллиардов.

Для России пришло "время проявить жёсткость" и оперативно принять меры в ответ на введение США таможенных пошлин на импорт стали и алюминия. Это мнение высказал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенёв.

Он рассказал, что, по данным Минпромторга, ущерб экономике РФ от американских пошлин составит около $3 миллиардов, из которых не менее $2 миллиардов составит ущерб, связанный с ограничениями по стали, $1 миллиард — по алюминию. Кроме того, по словам Гутенёва, введённые ограничения со стороны Соединённых Штатов приведут к сокращению рабочих мест в России.

— Пусть встречные меры с нашей стороны по ряду позиций бьют бумерангом по количеству рабочих мест в Америке. Там должны чётко уяснить, что на каждый, даже самый малый шаг давления в отношении нашей страны будет следовать адекватная реакция, — заявил он журналистам.

Глава думского комитета также обратил внимание на значительный рост товарооборота между Россией и США в 2017 году. Так, по словам Гутенёва, американский товарный экспорт в Россию в прошлом году составил $7 миллиардов, а российский импорт в США — $17 миллиардов. Депутат считает, что Россия может отказаться от некоторых наименований продукции из США, таких как моющие средства, продукты питания, ликёро-водочные изделия.