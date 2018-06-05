В PlayerUnknown’s Battlegrounds добавили оружие от популярных видеоблогеров
Фото © PUBG Corporation
Разработчики многопользовательского шутера продолжают борьбу за лидерство в жанре "королевской битвы".
Студия Bluehole выпустила очередное обновление для PlayerUnknown’s Battlegrounds. Разработчики добавили в игру ящики "Призрак" и "Скорость".
Первый содержит скины на оружие от Майка Гржесика (Shroud), а второй — от Гая Баема (DrDisRespect). По словам разработчиков, они тесно сотрудничали с видеоблогерами при создании нового контента для игры.
Купить новые ящики можно с 4 по 30 июня через Twitch или Steam. Цена вопроса — 10 долларов.
Напомним, Shroud и DrDisRespect — одни из самых популярных видеоблогеров и стримеров. Они много времени уделяют трансляциям PlayerUnknown’s Battlegrounds. Суммарно на них подписано почти шесть миллионов человек.