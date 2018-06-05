В PlayerUnknown’s Battlegrounds добавили оружие от популярных видеоблогеров

Разработчики многопользовательского шутера продолжают борьбу за лидерство в жанре "королевской битвы".

Студия Bluehole выпустила очередное обновление для PlayerUnknown’s Battlegrounds. Разработчики добавили в игру ящики "Призрак" и "Скорость".

Первый содержит скины на оружие от Майка Гржесика (Shroud), а второй — от Гая Баема (DrDisRespect). По словам разработчиков, они тесно сотрудничали с видеоблогерами при создании нового контента для игры.

Купить новые ящики можно с 4 по 30 июня через Twitch или Steam. Цена вопроса — 10 долларов.