Володин заявил, что прямая линия с Путиным делает власть эффективнее

По мнению парламентария, связь с губернаторами и членами правительства по видеоконференции помогает чиновникам погрузиться в проблематику.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что формат прямой линии президента с участием министров и губернаторов делает власть эффективнее.

— С одной стороны, это позволяет должностным лицам правительства и региональной власти погрузиться в проблематику, которая волнует граждан, с другой стороны — повысит эффективность власти в будущем, — заявил Володин в комментарии журналистам.

По его словам, именно такой формат обязывает чиновников решать задачи, которые входят в их компетенцию. По мнению Володина, это происходит, так как госслужащие понимают, "что если поднятые вопросы не будут решены, то они будут звучать вновь и вновь".

Напомним, в этом году прямая линия с участием президента России Владимира Путина продолжалась 4 часа 20 минут. За это время глава государства ответил на 73 вопроса. В частности, он прокомментировал резкое повышение цен на бензин, блокировку мессенджера Telegram и дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.