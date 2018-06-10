"Добрый знак". В Госдуме отреагировали на отказ Трампа подписать коммюнике G7

Отмечается, что американская санкционная политика не приводит ни к каким положительным результатам ни для США, ни для их союзников.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что отказ президента Соединённых Штатов Америки подписывать коммюнике саммита G7 является добрым знаком для России.

— Это добрый знак (для РФ). Наконец-то приходит понимание, что не надо заниматься эскалацией напряжённости, а (нужно) договариваться и вырабатывать взаимоприемлемое решение, — заявил парламентарий РИА "Новости".

Морозов также выразил надежду, что Америка сменит свою тактику и поймёт, что их санкции и давление неприемлемы для России. Парламентарий считает, что американская санкционная политика не приводит ни к каким положительным результатам ни для США, ни для их союзников.