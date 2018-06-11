Звезда "Человека-паука" Гарфилд раскритиковал дискриминацию секс-меньшинств

Своё заявление актёр сделал во время церемонии вручения премии "Тони", которая прошла накануне ночью.

Актёр Эндрю Гарфилд стал одним из лауреатов премии "Тони". Он получил награду в номинации "Лучший актёр в пьесе" за работу в "Ангелах в Америке".

Во время получения награды актёр нелестно высказался по поводу недавнего решения Верховного суда. В частности, он заявил, что "нужно просто испечь торт для всех, кто хочет, чтобы его испекли". Своим заявлением он намекнул на недавнее решение Верховного суда США, поддержавшего кондитера, который отказался испечь свадебный торт для однополой пары.