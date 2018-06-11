Вышел первый документальный фильм про рэп-баттлы в России
Фото: © кадр из видео YouTube/канал Поэзия Рэпа
Проектом занимался блогер Мастридер. Само видео сейчас доступно на YouTube-канале "Поэзия рэпа".
В Сети появился первый документальный фильм про рэп-баттлы и культуру вокруг этого явления.
Фото: © кадр из видео YouTube/канал "Поэзия рэпа"
Продюсером российского фильма выступил блогер Мастридер. Лента получила название "Баттл". Блогер задействовал как собственные деньги, так и пожертвования фанатов.
Фото: © кадр из видео YouTube/канал "Поэзия рэпа"
Фото: © кадр из видео YouTube/канал "Поэзия рэпа"
Основные персонажи фильма — Гнойный и Noize MC. Также в ленте фигурируют и другие артисты: Карандаш, Виктор СД, Юрий Хованский, Эрнесто Заткнитесь и так далее. Беседы с героями разбавлены хроникой и фрагментами самых громких баттлов русского рэпа, причём ключевым из них все спикеры единогласно считают баттл Oxxxymiron и Гнойного, в котором последний одержал победу.