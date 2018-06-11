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Регион
Опубликовано 11 июня 2018, 15:34

Вышел первый документальный фильм про рэп-баттлы в России

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал Поэзия Рэпа

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Поэзия Рэпа

Проектом занимался блогер Мастридер. Само видео сейчас доступно на YouTube-канале "Поэзия рэпа".

В Сети появился первый документальный фильм про рэп-баттлы и культуру вокруг этого явления.

Фото: © кадр из видео YouTube/канал "Поэзия рэпа"

Фото: © кадр из видео YouTube/канал "Поэзия рэпа"

Продюсером российского фильма выступил блогер Мастридер. Лента получила название "Баттл". Блогер задействовал как собственные деньги, так и пожертвования фанатов.

Фото: © кадр из видео YouTube/канал "Поэзия рэпа"

Фото: © кадр из видео YouTube/канал "Поэзия рэпа"

Фото: © кадр из видео YouTube/канал "Поэзия рэпа"

Фото: © кадр из видео YouTube/канал "Поэзия рэпа"

Основные персонажи фильма — Гнойный и Noize MC. Также в ленте фигурируют и другие артисты: Карандаш, Виктор СД, Юрий Хованский, Эрнесто Заткнитесь и так далее. Беседы с героями разбавлены хроникой и фрагментами самых громких баттлов русского рэпа, причём ключевым из них все спикеры единогласно считают баттл Oxxxymiron и Гнойного, в котором последний одержал победу.

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Сергей Сурепин
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