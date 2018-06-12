Диджея Avicii похоронили в Стокгольме

Шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, похоронили в его родном городе Стокгольме. Об этом пишет Daily Mail.

❤️ Публикация от Jesse Waits (@jessecwaits) 9 Июн 2018 в 11:31 PDT

По информации издания, артист похоронен на юге города — на кладбище Скогскиргодград, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На траурной церемонии присутствовали только близкие люди Берглинга.