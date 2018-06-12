Диджея Avicii похоронили в Стокгольме
Шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, похоронили в его родном городе Стокгольме. Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания, артист похоронен на юге города — на кладбище Скогскиргодград, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На траурной церемонии присутствовали только близкие люди Берглинга.
Напомним, 28-летнего Avicii нашли мёртвым в Омане 20 апреля. Полиция не нашла следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.