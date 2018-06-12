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Регион
Опубликовано 12 июня 2018, 04:37

Диджея Avicii похоронили в Стокгольме

Шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, похоронили в его родном городе Стокгольме. Об этом пишет Daily Mail.

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Публикация от Jesse Waits (@jessecwaits)

По информации издания, артист похоронен на юге города — на кладбище Скогскиргодград, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На траурной церемонии присутствовали только близкие люди Берглинга.

Напомним, 28-летнего Avicii нашли мёртвым в Омане 20 апреля. Полиция не нашла следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.

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Артём Андреев
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