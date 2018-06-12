Американский сенатор заявил, что в России продолжает жить "советское зло"

Вопреки этому политик признал, что это не повод для отказа от диалога с Москвой.

В России продолжает жить "советское зло", поэтому её возвращение в состав "Восьмёрки" было бы ошибкой. Такое мнение выразил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости вернуть Москву за стол переговоров.

— Это было бы ошибкой. Советский Союз, может, и развалился, но зло, которое он воплощает, живёт и здравствует в путинской России, — сказал политик в эфире телеканала ABC News.

Грэм отметил, что США не считают президента РФ Владимира Путина другом, так как "он разрушает демократии повсюду", в том числе "на заднем дворе" Штатов.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в формат переговоров G8. Его предложение поддержали Италия и Франция, но против выступили Канада, Германия и Великобритания. По их мнению, РФ может вернуться в состав "Восьмёрки" только при соблюдении минских соглашений.