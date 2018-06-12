Канье Уэст поблагодарил Ким Кардашьян за интимную вечеринку на день рождения
Фото: © Andy Kropa/Invision/AP
Популярный американский рэпер остался доволен подарком, который ему сделала модель и телезвезда.
Канье Уэст в своём "твиттере" написал, что ему понравился подарок Ким Кардашьян. По словам рэпера, его супруга устроила для него самую весёлую и интимную вечеринку по случаю дня рождения.
Thank you to my wife for throwing me the most beautiful fun and intimate birthday party pic.twitter.com/1ZR4DlCtMc— KANYE WEST (@kanyewest) June 12, 2018
Вместе с этим он опубликовал фотографию. На ней также изображена Ким. Несмотря на слова благодарности, Уэст на фотографии выглядит недовольным.
Напомним, Канье Уэсту исполнился 41 год. Он отметил день рождения 8 июня.
Ранее мы писали про 10 фактов о сексуальной жизни Канье Уэста.