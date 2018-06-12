Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июня 2018, 16:57

Канье Уэст поблагодарил Ким Кардашьян за интимную вечеринку на день рождения

Фото:&nbsp;&copy; Andy Kropa/Invision/AP

Фото: © Andy Kropa/Invision/AP

Популярный американский рэпер остался доволен подарком, который ему сделала модель и телезвезда.

Канье Уэст в своём "твиттере" написал, что ему понравился подарок Ким Кардашьян. По словам рэпера, его супруга устроила для него самую весёлую и интимную вечеринку по случаю дня рождения.

Вместе с этим он опубликовал фотографию. На ней также изображена Ким. Несмотря на слова благодарности, Уэст на фотографии выглядит недовольным.

Напомним, Канье Уэсту исполнился 41 год. Он отметил день рождения 8 июня.

Ранее мы писали про 10 фактов о сексуальной жизни Канье Уэста.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Канье Уэст
  • Ким Кардашьян
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar