Умные стельки расскажут, как правильно бегать

30 датчиков в стельке проанализируют технику бега и дадут совет, как не получить травмы колен и стоп.

Немецкие стартаперы запустили на Kickstarter сбор средств на производство умных стелек Runvi. Они предназначены для спортсменов и расскажут, как правильно бегать, чтобы не получить травмы, сообщает Digital Trends.

Комплект устройства будет состоять из специальных стелек с 30 датчиками и специального ПО, установленного на смартфон. Во время бега Runvi будет собирать данные о том, как атлет двигается, наступает на ногу, с какой силой гасится кинетическая энергия разными частями стопы. Приложение будет подсказывать через наушники, что необходимо изменить в своей технике и когда нужно будет сделать перерыв, чтобы не получить травмы.