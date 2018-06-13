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Опубликовано 13 июня 2018, 16:32

Умные стельки расскажут, как правильно бегать

Фото: &copy;&nbsp;RUNVI

Фото: © RUNVI

30 датчиков в стельке проанализируют технику бега и дадут совет, как не получить травмы колен и стоп.

Немецкие стартаперы запустили на Kickstarter сбор средств на производство умных стелек Runvi. Они предназначены для спортсменов и расскажут, как правильно бегать, чтобы не получить травмы, сообщает Digital Trends.

Комплект устройства будет состоять из специальных стелек с 30 датчиками и специального ПО, установленного на смартфон. Во время бега Runvi будет собирать данные о том, как атлет двигается, наступает на ногу, с какой силой гасится кинетическая энергия разными частями стопы. Приложение будет подсказывать через наушники, что необходимо изменить в своей технике и когда нужно будет сделать перерыв, чтобы не получить травмы.

Также Runvi будет собирать данные о тренировках пользователя и на основе истории пробежек даст советы, как избежать повреждений. Создатели девайса планируют собрать на его производство не менее 60 тысяч долларов. Если им это удастся, то умные стельки поступят в продажу этой осенью по цене 235 долларов (около 15 тысяч рублей) за пару.

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Андрей Ставицкий
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