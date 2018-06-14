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Регион
Опубликовано 14 июня 2018, 14:25

Терешкова призвала разобраться в причинах гибели дерева Гагарина на Байконуре

Космонавты Виктор Горбатко и Владислав Волков ухаживают за деревом Юрия Гагарина Фото &copy; РИА Новости/В. Предтеча

Космонавты Виктор Горбатко и Владислав Волков ухаживают за деревом Юрия Гагарина Фото © РИА Новости/В. Предтеча

По словам первой женщины-космонавта, она три раза пересаживала дерево, но это не помогло.

Герой Советского Союза Валентина Терешкова сообщила, что на Байконуре погибает дерево, посаженное первым космонавтом Юрием Гагариным.

— Начиная с Юрия Гагарина, мы сажали аллею. Есть такое дерево — карагач, которое и жару переносит, и малую влагу. Вот теперь это огромная аллея, но мы каждый раз смотрим, как живёт Юрино дерево, — сказала Терешкова на заседании Госдумы.

Первая женщина-космонавт, а ныне депутат Госдумы, добавила, что уже "трижды меняла место, где посажено дерево Гагарина", но оно всё равно засыхает. Также Терешкова на заседании Госдумы попросила разобраться в причинах болезни дерева.

16 июня исполняется 55 лет со дня полёта Терешковой в космос.

Ранее сообщалось, что новый аэропорт в Саратовской области назвали в честь Юрия Гагарина.

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Никита Никонов
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