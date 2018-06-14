Терешкова призвала разобраться в причинах гибели дерева Гагарина на Байконуре

По словам первой женщины-космонавта, она три раза пересаживала дерево, но это не помогло.

Герой Советского Союза Валентина Терешкова сообщила, что на Байконуре погибает дерево, посаженное первым космонавтом Юрием Гагариным.

— Начиная с Юрия Гагарина, мы сажали аллею. Есть такое дерево — карагач, которое и жару переносит, и малую влагу. Вот теперь это огромная аллея, но мы каждый раз смотрим, как живёт Юрино дерево, — сказала Терешкова на заседании Госдумы.

Первая женщина-космонавт, а ныне депутат Госдумы, добавила, что уже "трижды меняла место, где посажено дерево Гагарина", но оно всё равно засыхает. Также Терешкова на заседании Госдумы попросила разобраться в причинах болезни дерева.

16 июня исполняется 55 лет со дня полёта Терешковой в космос.