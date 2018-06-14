Топилин рассказал, насколько россияне будут дольше жить к 2034 году
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Продолжительность жизни жителей России будет существенно увеличиваться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
— Нужно смотреть на то, какой будет продолжительность жизни в 2028 и 2034 году, когда переходный период (закончится. — Прим. ред.), — сообщил он.
По его словам, за это время продолжительность жизни может увеличиться на шесть-семь лет. По крайней мере, как добавил министр, "для этого есть все основания".