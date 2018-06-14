Топилин рассказал, насколько россияне будут дольше жить к 2034 году

Продолжительность жизни жителей России будет существенно увеличиваться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

— Нужно смотреть на то, какой будет продолжительность жизни в 2028 и 2034 году, когда переходный период (закончится. — Прим. ред.), — сообщил он.