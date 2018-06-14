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Регион
Опубликовано 14 июня 2018, 17:15

Топилин рассказал, насколько россияне будут дольше жить к 2034 году

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Продолжительность жизни жителей России будет существенно увеличиваться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

— Нужно смотреть на то, какой будет продолжительность жизни в 2028 и 2034 году, когда переходный период (закончится. — Прим. ред.), — сообщил он.

По его словам, за это время продолжительность жизни может увеличиться на шесть-семь лет. По крайней мере, как добавил министр, "для этого есть все основания".

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Владислав Фёдоров
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