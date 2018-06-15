Москалькова опровергла факт встречи украинского омбудсмена с Сенцовым на Ямале
Фото: © kremlin.ru
По словам омбудсмена, её украинская коллега пытается выяснить состояние здоровья украинского режиссёра.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что её украинская коллега Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ. Об этом российский омбудсмен сообщила ТАСС.
По её словам, Денисова в настоящее время пытается выяснить состояние здоровья украинского режиссёра и требует своего допуска к нему.
Москалькова добавила, что направила во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день.
Омбудсмен уточнила, что никакой встречи Денисовой с Сенцовым не могло быть. Тем не менее Москалькова выразила надежду, что сможет найти компромис с украинской коллегой, а также посетит арестованного в Херсоне главу РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.