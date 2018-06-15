Москалькова опровергла факт встречи украинского омбудсмена с Сенцовым на Ямале

По словам омбудсмена, её украинская коллега пытается выяснить состояние здоровья украинского режиссёра.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что её украинская коллега Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ. Об этом российский омбудсмен сообщила ТАСС.

По её словам, Денисова в настоящее время пытается выяснить состояние здоровья украинского режиссёра и требует своего допуска к нему.

Москалькова добавила, что направила во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день.