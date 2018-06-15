Москалькова заявила, что Сенцов поправился на два килограмма за время голодовки

Ранее российский омбудсмен направляла во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Олега Сенцова на сегодняшний день.

Объявивший голодовку украинский режиссёр Олег Сенцов, находящийся в тюремном заключении в Ямало-Ненецком автономном округе, не только не потерял, но и набрал два килограмма. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Он каждый день, с его разрешения, получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ, — сказала она "Четвёртому каналу".

Как сообщалось ранее, Москалькова опровергла встречи украинского омбудсмена с украинским режиссёром на Ямале. Помимо того, уполномоченный по правам человека в России направляла во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день.