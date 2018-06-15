Москалькова заявила, что Сенцов поправился на два килограмма за время голодовки
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Ранее российский омбудсмен направляла во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Олега Сенцова на сегодняшний день.
Объявивший голодовку украинский режиссёр Олег Сенцов, находящийся в тюремном заключении в Ямало-Ненецком автономном округе, не только не потерял, но и набрал два килограмма. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
— Он каждый день, с его разрешения, получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ, — сказала она "Четвёртому каналу".
Как сообщалось ранее, Москалькова опровергла встречи украинского омбудсмена с украинским режиссёром на Ямале. Помимо того, уполномоченный по правам человека в России направляла во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день.
Сенцов был задержан в августе 2015 года. Его признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов. Украинский режиссёр приговорён к 20 годам лишения свободы.