В Госдуме предложили разрешить прописку в апартаментах

Спрос на такое жильё в крупных городах России неуклонно растёт, и законопроект должен уточнить его статус.

Депутат от "Единой России" Александр Сидякин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается приравнять апартаменты к обычному жилью. Об этом сообщается в базе данных законопроектов Госдумы.

Проект документа разработан с целью прояснить статус апартаментов, который сейчас отсутствует. Апартаменты считаются нежилыми помещениями.

— Спрос на апартаменты в Москве и других крупных городах постоянно растёт, но при покупке возникают большие проблемы, такие как "невозможность регистрации по месту жительства в таких нежилых помещениях и необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия документ позволит гражданам официально прописываться в апартаментах.