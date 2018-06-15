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Опубликовано 15 июня 2018, 21:40

В Госдуме предложили разрешить прописку в апартаментах

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Спрос на такое жильё в крупных городах России неуклонно растёт, и законопроект должен уточнить его статус.

Депутат от "Единой России" Александр Сидякин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается приравнять апартаменты к обычному жилью. Об этом сообщается в базе данных законопроектов Госдумы.

Проект документа разработан с целью прояснить статус апартаментов, который сейчас отсутствует. Апартаменты считаются нежилыми помещениями.

— Спрос на апартаменты в Москве и других крупных городах постоянно растёт, но при покупке возникают большие проблемы, такие как "невозможность регистрации по месту жительства в таких нежилых помещениях и необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия документ позволит гражданам официально прописываться в апартаментах.

Ранее сообщалось, что аренду самой дорогой квартиры в Москве оценили в 600 тысяч рублей в месяц.

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Никита Никонов
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