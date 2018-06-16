Проект о пенсионной реформе внесут в ГД после трёхсторонней комиссии

Законопроект о налоговой и пенсионной реформе внесут в Государственную думу после того, как его рассмотрит трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

— Главное — зафиксировать эту процедуру. (РТК) должна рассмотреть, — сказал он.

Напомним, что ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин поднимется до 65 лет, а для женщин — до 63.