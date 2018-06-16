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Регион
Опубликовано 16 июня 2018, 11:32

Проект о пенсионной реформе внесут в ГД после трёхсторонней комиссии

Фото: &copy; РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Законопроект о налоговой и пенсионной реформе внесут в Государственную думу после того, как его рассмотрит трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

— Главное — зафиксировать эту процедуру. (РТК) должна рассмотреть, — сказал он.

Напомним, что ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин поднимется до 65 лет, а для женщин — до 63.

Согласно оценкам Министерства финансов, реформа способствует увеличению среднего размера пенсии до трёх прожиточных минимумов. Эксперты в свою очередь отмечают, что повышение пенсионного возраста приведёт к росту пенсий.

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Владислав Фёдоров
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