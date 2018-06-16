Проект о пенсионной реформе внесут в ГД после трёхсторонней комиссии
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Законопроект о налоговой и пенсионной реформе внесут в Государственную думу после того, как его рассмотрит трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
— Главное — зафиксировать эту процедуру. (РТК) должна рассмотреть, — сказал он.
Напомним, что ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин поднимется до 65 лет, а для женщин — до 63.
Согласно оценкам Министерства финансов, реформа способствует увеличению среднего размера пенсии до трёх прожиточных минимумов. Эксперты в свою очередь отмечают, что повышение пенсионного возраста приведёт к росту пенсий.