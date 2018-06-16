Правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении пенсионного возраста
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российское правительство внесло в Государственную думу проект закона о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как сообщалось ранее, Правительство России одобрило 14 июня законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет (сейчас 60), а для женщин — до 63 лет (в настоящее время 55). Эксперты и специалисты отмечали, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.