Правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении пенсионного возраста

Как сообщалось ранее, Правительство России одобрило 14 июня законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет (сейчас 60), а для женщин — до 63 лет (в настоящее время 55). Эксперты и специалисты отмечали, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.