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Регион
Опубликовано 16 июня 2018, 11:57

Правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении пенсионного возраста

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Российское правительство внесло в Государственную думу проект закона о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщалось ранее, Правительство России одобрило 14 июня законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет (сейчас 60), а для женщин — до 63 лет (в настоящее время 55). Эксперты и специалисты отмечали, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.

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Владислав Фёдоров
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