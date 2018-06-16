Попросилась в космос. Путин лично поздравил Терешкову с 55-летием её полёта

В ходе беседы с президентом первая женщина-космонавт рассказала о сбое во время полёта.

Президент России Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и лично поздравил её с 55-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и лётчик-космонавт Валентина Терешкова. Фото: ©Пресс-служба Кремля

— Вы не только первая женщина-космонавт, но вы остаётесь, по-моему, единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полёт в одиночку; все остальные женщины — в составе экипажа, — отметил глава государства.

На это Терешкова в шутку спросила у президента, может ли она полететь в космос и в составе экипажа.

В ходе беседы с президентом Терешкова рассказала о сбое во время её полёта. По словам космонавта, тормозная двигательная установка была сориентирована на подъём орбиты, а не на спуск. Терешкова заметила неполадку на первых витках и доложила на Землю, после чего внесла необходимые коррективы.

— Остальной полёт прошёл нормально, — добавила она.