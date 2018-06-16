Проект закона о пенсионной реформе появился в базе Госдумы

Законопроект предлагает установить возраст выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Проект закона о пенсионной реформе появился в базе Государственной думы. Это следует из данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что предлагается установить возраст выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Повышение будет происходить постепенно с 2019-го по 2023 год.

Такие меры заденут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения.