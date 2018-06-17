Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июня 2018, 18:47

Турецкий корабль потерпел бедствие у берегов Хорватии

Хорватия. Фото: &copy; Flickr/lauralghtmr

Хорватия. Фото: © Flickr/lauralghtmr

На борту находились 13 членов экипажа, три тысячи тонн минеральной руды и 70 тонн топлива и масла.

У берегов Хорватии потерпело бедствие турецкое грузовое судно с рудой. Как сообщают морские службы, никто из членов экипажа не пострадал, они были доставлены в порт Сплит.

Сигнал о бедствии был подан около четырёх часов утра. Через отверстие в судне вода начала поступать в корпус корабля. На борту находились 13 членов экипажа, три тысячи тонн минеральной руды и 70 тонн топлива и масла.

Как заявил начальник управления морской полиции Сплита Йосо Вуйич, предположительно, причиной аварии стала не пробоина, а усталость материала. Опасности для других судов нет.

— На месте находятся специалисты капитании, которые проводят координированную акцию с национальным центром поиска и спасения на морю (MRCC Rijeka) и службой по надзору за морским сообщением, — отметил, в свою очередь, представитель Министерства по делам моря Давид Радас.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • В мире
  • Хорватия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar