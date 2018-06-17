Турецкий корабль потерпел бедствие у берегов Хорватии
Хорватия. Фото: © Flickr/lauralghtmr
На борту находились 13 членов экипажа, три тысячи тонн минеральной руды и 70 тонн топлива и масла.
У берегов Хорватии потерпело бедствие турецкое грузовое судно с рудой. Как сообщают морские службы, никто из членов экипажа не пострадал, они были доставлены в порт Сплит.
Сигнал о бедствии был подан около четырёх часов утра. Через отверстие в судне вода начала поступать в корпус корабля. На борту находились 13 членов экипажа, три тысячи тонн минеральной руды и 70 тонн топлива и масла.
Как заявил начальник управления морской полиции Сплита Йосо Вуйич, предположительно, причиной аварии стала не пробоина, а усталость материала. Опасности для других судов нет.
— На месте находятся специалисты капитании, которые проводят координированную акцию с национальным центром поиска и спасения на морю (MRCC Rijeka) и службой по надзору за морским сообщением, — отметил, в свою очередь, представитель Министерства по делам моря Давид Радас.