Турецкий корабль потерпел бедствие у берегов Хорватии

На борту находились 13 членов экипажа, три тысячи тонн минеральной руды и 70 тонн топлива и масла.

У берегов Хорватии потерпело бедствие турецкое грузовое судно с рудой. Как сообщают морские службы, никто из членов экипажа не пострадал, они были доставлены в порт Сплит.

Сигнал о бедствии был подан около четырёх часов утра. Через отверстие в судне вода начала поступать в корпус корабля. На борту находились 13 членов экипажа, три тысячи тонн минеральной руды и 70 тонн топлива и масла.

Как заявил начальник управления морской полиции Сплита Йосо Вуйич, предположительно, причиной аварии стала не пробоина, а усталость материала. Опасности для других судов нет.