Медведев рассчитывает, что закон о пенсиях и НДС примут в 1-м чтении до 27 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что Госдума рассмотрит законопроекты об изменениях в налоговой и пенсионной системах в весеннюю сессию, которая в этом году продлится до 27 июля.

В связи с этим глава правительства поручил вице-премьеру Константину Чуйченко наладить взаимодействие с парламентариями и объяснить позицию кабмина.

— Мы с вами понимаем, что законопроекты сложные, естественно, вызывают разную реакцию, в Государственной думе будет тоже широкое обсуждение, — пояснил Медведев.

Премьер отметил, что, так как основная цель изменений в том, чтобы "повысить пенсии и соответствующим образом реформировать пенсионную систему", все профильные министерства должны быть привлечены к их обсуждению.

Напомним, что законопроект о повышении пенсионного возраста в России уже появился в базе Государственной думы. Согласно ему планируется установить возраст выхода на пенсию в 65 лет и 63 года для мужчин и женщин соответственно.