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Регион
Опубликовано 19 июня 2018, 13:58

Госдума досрочно прекратила полномочия Говорухина в связи с его смертью

Станислав Говорухин. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Станислав Говорухин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Станислав Говорухин скончался 14 июня в возрасте 82 лет после тяжёлой продолжительной болезни.

Госдума 19 июня на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия главы Комитета по культуре, режиссёра Станислава Говорухина в связи с его смертью.

Напомним, Станислав Говорухин скончался 14 июня в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. На церемонии прощания присутствовал президент России Владимир Путин.

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Арина Демидова
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