Госдума досрочно прекратила полномочия Говорухина в связи с его смертью
Станислав Говорухин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Станислав Говорухин скончался 14 июня в возрасте 82 лет после тяжёлой продолжительной болезни.
Госдума 19 июня на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия главы Комитета по культуре, режиссёра Станислава Говорухина в связи с его смертью.
Напомним, Станислав Говорухин скончался 14 июня в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. На церемонии прощания присутствовал президент России Владимир Путин.