Госдума досрочно прекратила полномочия Говорухина в связи с его смертью

Станислав Говорухин скончался 14 июня в возрасте 82 лет после тяжёлой продолжительной болезни.

Госдума 19 июня на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия главы Комитета по культуре, режиссёра Станислава Говорухина в связи с его смертью.