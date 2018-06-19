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Регион
Опубликовано 19 июня 2018, 15:23

Вышинского переведут в СИЗО в Киеве для встречи с Москальковой

Кирилл Вышинский. Фото: &copy;РИА Новости

Кирилл Вышинский. Фото: ©РИА Новости

По словам украинского омбудсмена, достигнуты договорённости со всеми органами, которые влияют на решение данного вопроса.

Главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского переведут в киевское СИЗО для встречи с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

— Согласие получено от СБУ, под следствием которой находится Вышинский, от следователя, который ведёт его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД, — отметила она.

По словам Денисовой, украинская сторона сделала всё возможное для "минимальных передвижений и максимального комфорта" визитов российского омбудсмена.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая по подозрению в государственной измене. 17 мая суд арестовал его на два месяца. Ранее Лайф писал о том, что Москалькова встретилась с украинским омбудсменом в Москве.

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Майя Селезнёва
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