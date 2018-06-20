Песков переадресовал вопрос о судьбе украинца Сенцова Москальковой и ФСИН

В Кремле связывают задержки с посещением украинским омбудсменом заключённых сограждан с процедурными вопросами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал аппарату омбудсмена Татьяны Москальковой и ФСИН вопрос о причинах, по которым её украинская коллега не смогла пообщаться по видеосвязи с осуждённым в России Олегом Сенцовым. По словам уполномоченной по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, ей в этом отказали без объяснения причин и она сомневается, "жив ли он вообще".

— Не могу ответить, почему отказали, — ответил Песков. — Наверное, всё-таки нужно получить информацию из соответствующих органов ФСИН, и Москалькова должна этой информацией обладать. <...> Но всё-таки он заключённый и с каждым заключённым устанавливать видеосвязь невозможно.

Что касается задержек с посещением омбудсменом Украины заключённых в России сограждан, то их в Кремле склонны связывать с процедурными моментами. Процесс согласования нелёгкий, но работа по нему ведётся, добавил Песков.

— Идёт верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, омбудсмены обсуждают, как они будут посещать — синхронно, несинхронно, одновременно. <...> Эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается, — указал пресс-секретарь.

При этом Песков заявил, что не располагает сведениями о том, что у осуждённого в России Сенцова якобы имеются серьёзные проблемы со здоровьем.

— Я не получал информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем. Я вообще не могу располагать этой информацией, поэтому я не могу ничего сказать на этот счёт, — ответил представитель Кремля.