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Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 14:30

Москалькова поможет пенсионеру, брошенному на улице под Челябинском

Фото: &copy;Вконтакте/Регион-74 | Челябинск

Фото: ©Вконтакте/Регион-74 | Челябинск

Омбудсмен уже связалась со своей региональной коллегой и попросила устроить мужчину в социальное учреждение.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова предпринять все возможные меры для помощи пожилому мужчине, от которого отказались родственники в городе Чебаркуле Челябинской области.

— Поражает жестокость и чёрствость людей, которые бросают на произвол судьбы стариков и детей. Я со своей стороны, конечно, предприму все меры, — заявила Москалькова.

Также омбудсмен добавила, что уже связалась с уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой и попросила устроить мужчину в одно из социальных учреждений региона.

Ранее сообщалось, что под Челябинском родственники бросили пенсионера, оставив при нём записку. В ней некоему Пете предлагалось взять отца и при необходимости сдать его в дом престарелых.

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Никита Никонов
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