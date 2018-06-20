Москалькова поможет пенсионеру, брошенному на улице под Челябинском

Омбудсмен уже связалась со своей региональной коллегой и попросила устроить мужчину в социальное учреждение.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова предпринять все возможные меры для помощи пожилому мужчине, от которого отказались родственники в городе Чебаркуле Челябинской области.

— Поражает жестокость и чёрствость людей, которые бросают на произвол судьбы стариков и детей. Я со своей стороны, конечно, предприму все меры, — заявила Москалькова.

Также омбудсмен добавила, что уже связалась с уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой и попросила устроить мужчину в одно из социальных учреждений региона.