Джон Сноу планирует постричься после окончания сериала "Игра престолов"
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Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон намерен избавиться от своей знаменитой причёски.
Актёр Кит Харингтон, который получил популярность благодаря роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", собирается пойти на радикальные меры. Он планирует постричься после окончания шоу.
По словам Харингтона, он хотел бы отойти в сторону и немного насладиться неузнаваемостью. Также актёр хочет сделать что-нибудь абсолютно новое, с новым обликом. По окончании сериала Кит планирует постричься максимально коротко, дабы дистанцироваться от образа бастарда Неда Старка. Несмотря на это, актёр планирует оставить бороду, так как она ему нравится.
Напомним, восьмой сезон станет последним для "Игры престолов". Заключительный сезон выйдет в 2019 году.