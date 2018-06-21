Джон Сноу планирует постричься после окончания сериала "Игра престолов"

Актёр Кит Харингтон, который получил популярность благодаря роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", собирается пойти на радикальные меры. Он планирует постричься после окончания шоу.

По словам Харингтона, он хотел бы отойти в сторону и немного насладиться неузнаваемостью. Также актёр хочет сделать что-нибудь абсолютно новое, с новым обликом. По окончании сериала Кит планирует постричься максимально коротко, дабы дистанцироваться от образа бастарда Неда Старка. Несмотря на это, актёр планирует оставить бороду, так как она ему нравится.