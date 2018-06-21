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Регион
Опубликовано 21 июня 2018, 03:18

Девушку Роналду заметили на стадионе в Москве с "помолвочным кольцом"

Девушка футболиста Криштиану Роналду фотомодель Джорджина Родригес присутствовала на матче Португалия — Марокко в Москве, и западные СМИ обратили внимание, что она носит кольцо с огромным камнем. Таблоид TMZ пишет, что кольцо тут же окрестили помолвочным.

24-летняя Джорджина Родригес родила Роналду дочь, которую назвали Алана Мартина, но о свадьбе звёздного футболиста и модели до сих пор не было официально известно. После того как девушка с бриллиантовым кольцом посетила матч чемпионата мира, слухи о скорой свадьбе усилились.

Напомним, Криштиану Роналду забил единственный гол в матче Португалия — Марокко. Игра прошла на столичном стадионе "Лужники".

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Иван Комогорцев
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