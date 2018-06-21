Девушку Роналду заметили на стадионе в Москве с "помолвочным кольцом"
Девушка футболиста Криштиану Роналду фотомодель Джорджина Родригес присутствовала на матче Португалия — Марокко в Москве, и западные СМИ обратили внимание, что она носит кольцо с огромным камнем. Таблоид TMZ пишет, что кольцо тут же окрестили помолвочным.
24-летняя Джорджина Родригес родила Роналду дочь, которую назвали Алана Мартина, но о свадьбе звёздного футболиста и модели до сих пор не было официально известно. После того как девушка с бриллиантовым кольцом посетила матч чемпионата мира, слухи о скорой свадьбе усилились.
NEW: Georgina Rodriguez added weight to growing rumours of an engagement to Cristiano Ronaldo by revealing a sparking ring in her wedding finger as she cheered the footballer to victory in Moscow on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/L9uuv0QCUO— nasuba de essieno (@De_essieno) 20 июня 2018 г.
Напомним, Криштиану Роналду забил единственный гол в матче Португалия — Марокко. Игра прошла на столичном стадионе "Лужники".