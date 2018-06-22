В Госдуму внесён законопроект о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о планах отменить экспортную пошлину на нефть к 2025 году.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли. В опубликованном на сайте кабмина документе указано, что он подразумевает постепенное снижение с 30% до 0% от цены нефти ставки вывозной таможенной пошлины на нефть в течение шести лет с 1 января 2019 года.

При этом, как уточнили в правительстве, будут увеличены суммы налога на добычу полезных ископаемых, что, в свою очередь, компенсирует выпадающие доходы федерального бюджета.

Накануне кабмин одобрил завершающую стадию налогового манёвра в нефтяной отрасли, согласно которому пошлина на экспорт нефти будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов ежегодно в течение шести лет с 2019 года.