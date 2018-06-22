Глава пожарного звена оставлен под арестом по делу о трагедии в "Зимней вишне"

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника караула пожарно-спасательной части номер 2 Сергея Генина, который обвиняется по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибло 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, срок содержания Генина под стражей истекал 11 июня, но пятого июня арест был продлён ещё на три месяца — до 11 сентября. Тогда центральный райсуд города принял решение заочно, поскольку с 29 мая начальник караула находился в исследовательском центре психиатрии и наркологии в Москве. Там он проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Генину предъявлены обвинения по статье о халатности. Следствие отмечает, что пожарный "действовал в нарушение боевого устава" и "ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности".