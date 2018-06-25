"Твоя Клю". Победительница "Холостяка" поздравила Крида с днём рождения

Победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина разместила на своей странице в "Инстаграме" фото с Егором Кридом и поздравила его с днём рождения.

— С днём рождения! Пусть этот твой персональный Новый год будет заполнен любовью, гармонией, спокойствием и постами о той самой Даше. Шутка. Я желаю тебе тепла, солнечного настроения и добрых искренних людей рядом. Твоя Клю, — написала она.

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 25 Июн 2018 в 4:42 PDT

Ранее Егор Крид ответил фанатам, которые постоянно спрашивали, когда будет пост о Даше. Он просто опубликовал с ней видео.