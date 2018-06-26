В Госдуме обвинили США в намерении "продавить" свой газ в Европу

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил мнение, что заявления Госдепа о "Северном потоке — 2" свидетельствуют о попытке Вашингтона "продавить" свой газ в ЕС. Об этом сообщает RT.

— Все надежды США связаны только с желанием не допустить наиболее дешёвый газ в Европу и попытками за счёт политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного, — заявил депутат.

По мнению Ананских, все слова насчёт опасности "Северного потока — 2" "абсурдны", поскольку РФ "никогда не приостанавливала подачу газа в Европу".

Также зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике добавил, что, пока Дания не согласует строительство "Северного потока — 2", есть вероятность остановки проекта. При этом Ананских заметил, что это не в интересах европейских потребителей.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что у ЕС "остались рычаги, чтобы приостановить или переформатировать" реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".