Денисова рассказала, при каком условии Москалькова встретится с Одинцовым

Ранее стало известно, что омбудсмену отказали во встрече с осуждённым на Украине Одинцовым.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сможет посетить россиянина Максима Одинцова, который содержится в киевском СИЗО, в обмен на встречу с осуждённым в России украинцем Романом Сущенко. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в "Фейсбуке".

— С целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к уполномоченной РФ по актуальным просьбам, — говорится в сообщении.

Российский военнослужащий Одинцов и его сослуживец Александр Баранов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года на границе с Крымом в Херсонской области. Минобороны России расценило их задержание как похищение.

Сущенко задержали в Москве осенью 2016 года. Согласно данным Федеральной службы безопасности, он как сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины собирал секретные данные о деятельности ВС РФ и Росгвардии.